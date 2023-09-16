В Москве ожидаются переменная облачность и до 18 градусов тепла

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 18 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 16-18 градусов тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 3 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.