Собянин: Новыми станциями салатовой линии воспользовались более 213 тыс. раз

Более 500 тысяч человек получили быстрые и удобные маршруты для поездок после открытия финишного участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин .

«Например, студентам и преподавателям стало намного проще добираться до Московского физико-технического института. Теперь можно доехать на метро до “Физтеха” и сесть на бесплатный шаттл, который довезет прямо до вуза», — написал Сергей Собянин.

При этом экономия времени в пути составляет до 40 минут в день. Новыми станциями метро «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» за неделю воспользовались 213 тысяч раз.