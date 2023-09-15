В Москве покажут спектакли о мордовской культуре

Мордовские актеры покажут жителям и гостям столицы несколько уникальных спектаклей. Зрители смогут посетить постановку «Эрьзя. Летящий к свету» о сложном периоде жизни великого скульптора, уроженца мордовской земли Степана Эрьзи и его непростом возвращении на Родину. Также на площадке театра «Ромэн» покажут спектакль «Куйгорож» о приключениях местного этнического персонажа. Постановка «Масторава» расскажет о сотворении мира и человека, возникновении мордовского народа и его жизненных устоев. Постановки пройдут на русском языке, но в них можно будет услышать мокшанскую и эрзянскую речь, которые сохраняются в Республике Мордовия.