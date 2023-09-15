В Москве покажут спектакли о мордовской культуре
С 22 по 24 сентября в Москве состоятся спектакли Мордовского государственного национального драматического театра. Они пройдут в рамках программы «Большие гастроли», организованной Министерством культуры России. Площадкой проведения выступит театр «Ромэн» на метро Динамо.
Мордовские актеры покажут жителям и гостям столицы несколько уникальных спектаклей. Зрители смогут посетить постановку «Эрьзя. Летящий к свету» о сложном периоде жизни великого скульптора, уроженца мордовской земли Степана Эрьзи и его непростом возвращении на Родину. Также на площадке театра «Ромэн» покажут спектакль «Куйгорож» о приключениях местного этнического персонажа. Постановка «Масторава» расскажет о сотворении мира и человека, возникновении мордовского народа и его жизненных устоев. Постановки пройдут на русском языке, но в них можно будет услышать мокшанскую и эрзянскую речь, которые сохраняются в Республике Мордовия.
— Очень рада, что в Москве будут представлены постановки, подготовленные Мордовским государственным национальным драматическим театром. Это уникальная возможность познакомиться с самобытной культурой республики, ее мифологией и историей, узнать об известных на весь мир уроженцах нашего края. Уверена, что спектакли будут интересны и тем, кто ещё не знаком с республикой, и последователям мордовской культуры, — считает депутат Государственной Думы от Республики Мордовия Юлия Оглоблина.
Стартовавшая в 2014 году программа «Большие гастроли» призвана формировать единое культурное пространство страны, расширяя рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, и способствовать привлечению новой зрительской аудитории.