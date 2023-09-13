В среду, 13 сентября, воздух в Московском регионе прогрелся до августовской нормы, бабье лето смогло выйти на плато, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сентябрь продолжает демонстрировать практически летнее тепло. Сегодня в центре Москвы термометры к 15:00 показали 20,6 по Цельсию, а например, в Красногорске воздух прогрелся до 21,5 градуса. Это дневная климатическая норма августа", – сказал синоптик.

Установившийся температурный фон в столице и Подмосковье находится выше сентябрьских показателей прошлых лет на 5–6 градусов, но этого недостаточно для того, чтобы говорить о рекордных значениях, отметил он.

По словам Тишковца, самый жаркий день был зафиксирован в Москве 13 сентября 1909 года, на тот момент столбики термометров в городе находились на отметке 27,4 градуса.

"Бабье лето вышло на плато. Четверг (14 сентября. – Прим. ред.) в метеорологическом отношении станет точным повторением среды. Днем столбики термометров в условиях антициклональной, а значит малооблачной и сухой погоды, снова будут штурмовать, возможно в последний раз 20-ти градусную высоту", – добавил он.

Несмотря на комфортную температуру в регионе днем, ночью столбики термометров опускаются, синоптик пообещал 6–8 градусов в ночь на 14 сентября в Москве, в Подмосковье температура воздуха составит от 3 до 8 градусов.

В пятницу, 15 сентября, вероятно выпадение небольших осадков, днем воздух в столице прогреется до 16–21 градуса, в ночь на 16 сентября, по словам Тишковца, температура снова опустится из-за холодного атмосферного фронта.

"В ночь на субботу промчится холодный атмосферный фронт, отметившись грядой разрозненных массивов кучево-дождевых, ветры развернутся на северные румбы, произойдет заток полярного воздуха. В дневные часы показания барометров станут расти, благодаря чему распогодится, но посвежеет до 13–18 градусов", – резюмировал метеоролог.