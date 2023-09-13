Количество запросов в сервис «Вывоз ненужных вещей» в Москве выросло на 52%

Летом 2023 года жители Москвы сдали на утилизацию с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» более 7000 предметов, что на 52% больше, чем годом ранее.

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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Чаще всего горожане сдавали холодильники, стиральные машины и газовые плиты.

Большинство вещей можно вывезти бесплатно, в одной заявке допустимо указать несколько предметов.