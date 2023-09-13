В трех корпусах общей площадью 133 тысячи квадратных метров расположатся 546 мельцеровских боксов, центр по лечению хронических вирусных гепатитов с дневным стационаром, мощный реанимационный блок, профильные кафедры медвузов, а также инфекционный акушерский блок с отделением неонатологии.

Завершено строительство нового корпуса инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 (Волоколамское шоссе, дом 63).

«Поздравляю с окончанием строительства крупнейшей инфекционной больницы. Это целый центр, в котором есть все — от неонатального отделения до кафедры ведущих медицинских вузов и научных центров. Здесь будет оказываться помощь как детям, так и взрослым. Строительство завершено, идут пусконаладочные работы. Я надеюсь, что через два-три месяца больница уже примет своих пациентов», — отметил Сергей Собянин во время осмотра нового лечебно-диагностического комплекса.

Строительство нового корпуса ИКБ № 1 стало флагманским проектом модернизации инфекционной службы Москвы. Инфраструктуру этой важнейшей отрасли медицинской помощи полностью обновили. Были построены инфекционная больница в поселении Вороновском, детский корпус в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», реконструированы, отремонтированы и оснащены новым оборудованием другие инфекционные больницы и отделения столицы.

Новый комплекс ИКБ № 1

Строительство современного инфекционного лечебно-диагностического комплекса на территории ИКБ № 1 начали в феврале 2020 года на месте снесенных устаревших корпусов больницы. Комплекс состоит из трех корпусов общей площадью 133 тысячи квадратных метров. Они объединены подземным пространством и надземными переходами, что позволит перемещаться по больнице без выхода на улицу.

«Новая ИКБ № 1 станет лучшей инфекционной больницей России, а ее открытие станет достойным завершением модернизации городской инфекционной службы, решение о которой мы приняли в 2019 году», — написал в своем блоге Сергей Собянин.

Источник: блог Сергея Собянина sobyanin.ru

В клинике оборудовано 546 мельцеровских боксов с возможностью расширения коечной мощности в два раза, до 1028 коек. Боксы обеспечивают надежную изоляцию и высокий уровень комфорта для пациентов. В них есть специальная система вентиляции и кондиционирования, индивидуальный санузел с душем, многофункциональные кровати с электроприводом, кнопки вызова медперсонала. Войти в них можно будет через уличную галерею. Размещение пациентов в мельцеровских боксах — наиболее эффективная защита от внутрибольничного перекрестного распространения инфекций.

«У нас будет отдельно функционировать инфекционный роддом, хирургическое отделение, которое способно принимать больных с абдоминальной патологией, урологическими, травматологическими, гинекологическими заболеваниями. Таким образом, в настоящее время у нас сформирован комплекс — многофункциональный инфекционный центр, в котором пациенты будут получать полный спектр лечебно-диагностических мероприятий», — сказал главный врач инфекционной клинической больницы № 1 Игорь Тюрин.

Предполагается, что в новом инфекционном комплексе будут работать 1352 человека, в том числе 390 врачей и 630 сотрудников среднего медперсонала. Для его оснащения закуплена новейшая медицинская техника, в том числе аппараты КТ, МРТ, УЗИ экспертного класса, стационарный и передвижные рентген-аппараты. Это позволит проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных и сопутствующих заболеваний без транспортировки пациентов в другие стационары.

В центральном четырехэтажном корпусе будет размещен центр по лечению хронических вирусных гепатитов с дневным стационаром для оказания помощи пациентам с хроническими гепатитами B, C и D. Возможности центра позволяют проводить весь спектр обследований на гепатиты В и С (ИФА и ПЦР-анализы), диагностику гепатита D, оценку степени фиброза печени (рубцовые изменения в результате хронического воспаления) с помощью фиброскана. В случае необходимости здесь будут проводиться важнейшие диагностические и лечебные манипуляции: пункционная биопсия печени и эндоскопическое лигирование варикозного расширения вен пищевода.

Центр продолжит масштабную работу по лекарственному обеспечению жителей Москвы, страдающих хроническим вирусным гепатитом С. В рамках этой программы в старом лечебном корпусе с 2016 по 2022 год от гепатита С пролечили более 25 тысяч пациентов. Эффективность современного лечения составляет 95–97 процентов.

На втором этаже находится мощный реанимационный блок, где будут проходить лечение тяжелобольные пациенты, и дневной стационар. Для экстренного лечения осложнений, вызванных инфекционными заболеваниями, оборудованы две операционные.

На третьем этаже центрального корпуса будут работать профильные кафедры медицинских вузов, среди которых Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российский университет дружбы народов. Здесь расположатся лекционные залы для обучения студентов, а также клинические отделы профильных научных центров, среди которых Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов Российской академии медицинских наук имени М.П. Чумакова, Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Кабинеты администрации и конференц-залы находятся на четвертом этаже.

Кроме того, в центральном корпусе оборудована клиническая лаборатория, которая рассчитана на проведение до 15 тысяч исследований в сутки.

В южном семиэтажном корпусе размещены взрослые и детские инфекционные отделения. Они оснащены оборудованием последнего поколения, в том числе для лечения пациентов с особо опасными инфекциями. Кроме того, здесь находится оториноларингологическое отделение с малой операционной. В этом корпусе также расположится лабораторный блок для диагностики инфекционных болезней первой и второй группы патогенности.

В северном семиэтажном корпусе создан современный инфекционный акушерский блок с отделением неонатологии. Здесь мамы и новорожденные смогут получать все необходимые виды диагностики и лечения без транспортировки в другие отделения. Таким образом, будет значительно снижен риск внутрибольничного распространения инфекции. На случай необходимости оперативного вмешательства предусмотрена малая операционная.

Пациенток будут размещать в мельцеровских боксах, в том числе приспособленных для совместного пребывания с ребенком.

Обследование пациентов с инфекционными заболеваниями в новом комплексе ИКБ № 1 организуют по принципу «врач к пациенту». Большинство консультаций, обследований и забор биоматериала, в том числе ЭКГ, рентген, забор крови для анализов, УЗИ, будут проводиться у постели больного.

В новой клинике реализуют концепцию таблет-питания. Это принцип порционирования готовых блюд в пищеблоке, а не в отделениях. Еду будут раскладывать индивидуальными порциями в одноразовую посуду и с помощью транспортных тележек доставлять пациентам.

Безопасность пациентов и персонала обеспечат специальные бактерицидные установки, которые будут поддерживать необходимый уровень чистоты воздуха, а также разделение больничного пространства на зеленые и красные зоны. Планировка помещений учитывает все требования эпидемиологической безопасности. Здесь предусмотрены санпропускники и шлюзы, раздельные лифты и коридоры для персонала, специальные палаты, процедурные, размещение медицинского оборудования для подачи кислорода, помещения для хранения материалов и средств защиты.

На выезде из инфекционного комплекса построена станция санитарной обработки транспорта.

Сейчас специалисты завершают отделочные работы, устройство и пусконаладку внутренних инженерных систем, в том числе отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, установку медицинского оборудования и мебели, благоустройство территории.

Планируется, что первых пациентов современный инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе примет до конца 2023 года.

Инфекционная клиническая больница № 1

Инфекционная клиническая больница на Волоколамском шоссе была открыта 60 лет назад, в начале 1960-х годов. Сегодня общая мощность больницы составляет более 700 коек, включая койки реанимации и интенсивной терапии. С открытием нового комплекса ИКБ № 1 сможет увеличить свои мощности почти в 1,5 раза.

В больнице работает 821 человек, в том числе 218 врачей и 308 сотрудников среднего медперсонала. В феврале 2020 года медучреждение одним из первых в Москве приняло на лечение пациентов с COVID-19. Для этого перепрофилировали корпуса № 1 и 4, расположенные на исторической территории больницы (Волоколамское шоссе, дом 63).

Модернизация инфекционной службы Москвы

Стационарную медицинскую помощь взрослым пациентам с инфекционными заболеваниями в Москве могут оказывать инфекционные больницы № 1 (Волоколамское шоссе, дом 63), № 2 (8-я улица Соколиной Горы, дом 15), Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» (ТиНАО, поселение Вороновское, 10-й квартал).

Дети с инфекционными заболеваниями могут получить стационарную медицинскую помощь в детской инфекционной больнице № 6 (3-й Лихачевский переулок, дом 2б), детском инфекционном корпусе Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», инфекционных отделениях детских многопрофильных больниц, среди которых детские городские клинические больницы имени З.А. Башляевой, № 9 имени Г.Н. Сперанского, а также в инфекционных отделениях инфекционных стационаров ИКБ № 1 и 2.

Мощность инфекционной службы Москвы составляет более трех тысяч коек, в том числе около 1,7 тысячи коек для лечения взрослых пациентов и 1,3 тысячи — для лечения детей.

В 2019 году по решению Мэра Москвы началась комплексная модернизация инфекционной службы столицы. В результате появилась возможность организовать работу приемных отделений по самым современным стандартам. Они обеспечивают изоляцию больного с момента поступления в больницу. Во время лечения пациенты размещаются в современных мельцеровских боксах или боксированных палатах, которые приходят на смену палатам общего типа.

Кроме того, комплексная модернизация инфекционной службы позволила создать на базе инфекционных стационаров собственные лаборатории. В них можно оперативно ставить диагнозы и назначать нужное лечение.

Операционные и диагностические службы оснащены современным оборудованием, включая аппараты МРТ и КТ. Это позволяет исключить транспортировку инфекционных больных в другие стационары для проведения исследований и операций. Пациентам обеспечены комфортные условия при размещении в отдельных палатах, оборудованных санузлами.

В 2020 году по новым стандартам был построен Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское». Кроме того, в этом же году завершили реконструкцию и переоснащение детской инфекционной больницы № 6 по адресу: 3-й Лихачевский переулок, дом 2б, строение 2. Пациенты госпитализируются в мельцеровские боксы и боксированные палаты. Помимо этого, здесь созданы условия для комфортного пребывания матерей вместе с детьми, открыта реанимация для новорожденных.