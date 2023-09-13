В центре Москвы установят уникальный мост

Над Водоотводным каналом в центре Москвы установят уникальный пешеходный мост. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

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«Вчера в центр Москвы доставили уникальную конструкцию — 54-метровый мост, который свяжет остров Балчуг с парком Горького и "Музеоном"», — рассказал градоначальник.

Пролетное строение было собрано в районе подмосковного города Лыткарино. Объект массой 235 тонн доставили к острову Балчуг на двух баржах за восемь часов.

Собянин уточнил, что сегодня специалисты установят мост на заранее подготовленные опоры. После проведения монтажа в историческом центре города появится новый прогулочный маршрут.