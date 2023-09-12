Онлайн-марафон в честь Зои Космодемьянской стартовал в Музее Победы

Онлайн-марафон «100 добрых дел для Зои», посвященный Зое Космодемьянской, стартовал в Музее Победы. Об этом во вторник, 12 сентября, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе учреждения.

© пресс-служба Музея Победы

— Знаете, когда в 1941 году впервые прозвучало имя Зои, — это был такой призыв к Победе, — рассказала ветеран Великой Отечественной войны, гвардии старший сержант, санинструктор 290-го гвардейского стрелкового полка Мария Рохлина.

Рохлина дала старт торжественной церемонии запуска онлайн-марафона. Она отметила, что подобный формат мероприятия позволяет рассказать детям историю и сохранить память о тех, кто погиб в годы войны.

Также ветеран рассказала, что подвиг Космодемьянской был прославлен и весь мир понял, что Советский Союз победит в войне. Марафон добрых дел стал своеобразным подвигом, который дети могут сделать в память о Зое Космодемьянской. Рохлина уверена, что сама женщина-красноармеец обязательно приняла бы участие в выставке, если бы осталась жива.

В рамках марафона участникам предлагается организовать мастер-классы, поездки на экскурсии для детей из детдомов, а также сдать макулатуру или просто помочь пожилым людям донести сумки до дома. О любых добрых делах по плечу и по возрасту, которые ребята сделают, им предлагают написать в соцсетях.