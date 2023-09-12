Турникеты в метро начали «говорить» комплименты при оплате проезда по биометрии

Турникеты в московском метро теперь не только препятствуют нарушениям, но и делают комплименты. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщила заместитель начальника московского метро, советник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова.

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— Улыбка вам к лицу! Мы научили все турникеты, которые принимают оплату по биометрии, делать комплименты пользователям системы, — сказала она.

Комплиментов удостаиваются пассажиры, которые подключили оплату по биометрии. Кроме того, для таких пользователей снижена стоимость проезда.

На данный момент в столичной подземке и на МЦК установлен 881 турникет с возможностью оплаты проезда по биометрии. В будущем специалисты добавят функцию звукового сопровождения, написала Темникова в своем Telegram-канале.

В июле появилась информация, что проводится рассмотрение вопроса о введении со следующего года биометрии для посадки пассажиров на поезда дальнего следования для аутентификации личности.