Сотрудники Московского зоопарка спасли белую медведицу в ЯНАО

Сотрудники Московского зоопарка спасли белую медведицу в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.
"В начале сентябре белый медведь стал выходить к оленеводческим поселениям в Ямальском районе ЯНАО. Он разорил чум оленевода, а также напал на тундровиков в фактории Усть-Юрибей. Люди были напуганы агрессивным поведением животного и обратились в Росприроднадзор с просьбой ликвидировать животное. Обычно медведи выходят к жителям в поисках пищи, такие инциденты опасны для обеих сторон: неизвестно, как поведет себя голодный зверь и как отреагируют люди", - значится в сообщении.
Сотрудники Росприроднадзора взяли ситуацию на контроль, связались с местными властями и специалистами управления охраны животного мира ЯНАО, а также с сотрудниками Московского зоопарка. После чего состоялось заседание рабочей группы, на котором приняли решение перевезти белого медведя в природную среду подальше от места стоянки оленеводов, чтобы защитить людей и животное.
"В ЯНАО оперативно вылетели сотрудники Московского зоопарка: главный ветеринарный врач Дмитрий Егоров, директор филиала "Зоосад в Вотчине Деда Мороза" Андрей Солодков и замначальника центра воспроизводства редких видов животных Павел Рожков. Специалисты знали, где находится медведь, - они выехали туда на вездеходах в сопровождении вертолета", - уточнили в пресс-службе.
О поисках
Вначале хищник подошел достаточно близко к вездеходам, но потом испугался и убежал. Было принято решение догнать его с воздуха. В итоге медведя настигли на вертолете примерно в 27 км от населенного пункта Яр-Сале.
"Ветврач зоопарка усыпил его с помощью дротика со снотворным, выпущенного из пневморужья. После этого зоологи подлетели к животному и осмотрели его. Оказалось, что это самка - довольно здоровая, не истощенная, даже упитанная, без проблем с зубами или каких-либо других заболеваний, которые можно обнаружить при осмотре. Ей установили чип, чтобы в дальнейшем следить за местонахождением. После чего погрузили в вертолет и вывезли в национальный парк на полуостров Явай. Там вкололи антидот и проследили за тем, чтобы медведица проснулась, пришла в себя и отправилась обследовать территорию", - добавили в зоосаде.
Так, специалистам Московского зоопарка удалось обезопасить людей и при этом сохранить жизнь белому медведю и оставить его в природе.
"Белый медведь занесен в Красную книгу России - очень важно рассматривать каждый проблемный случай отдельно и пытаться не только сохранить жизнь, но и оставить животное в природе", - заключили в пресс-службе.