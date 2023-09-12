Сотрудники Московского зоопарка спасли белую медведицу в ЯНАО

"Ветврач зоопарка усыпил его с помощью дротика со снотворным, выпущенного из пневморужья. После этого зоологи подлетели к животному и осмотрели его. Оказалось, что это самка - довольно здоровая, не истощенная, даже упитанная, без проблем с зубами или каких-либо других заболеваний, которые можно обнаружить при осмотре. Ей установили чип, чтобы в дальнейшем следить за местонахождением. После чего погрузили в вертолет и вывезли в национальный парк на полуостров Явай. Там вкололи антидот и проследили за тем, чтобы медведица проснулась, пришла в себя и отправилась обследовать территорию", - добавили в зоосаде.