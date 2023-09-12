МГИК подвел официальные итоги избирательной кампании

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) утвердила результаты выборов мэра Москвы и признала их состоявшимися. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

«В соответствие с ч. 13 ст. 76 Избирательного кодекса города Москвы предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы – Собянина Сергея Семеновича», – сказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По ее словам, выборы мэра столицы прошли в обстановке высокой политической культуры, а кандидаты проявили высочайший уровень взаимного уважения и уважения избирателей. Всего в выборах приняли участие 3 млн 325 тыс. 120 избирателей. Жалоб, ставящих под сомнение итоги выборов, в адрес Московской городской избирательной комиссии не поступило.

«С полным основанием можем констатировать, что благодаря всем участникам и организаторам этих выборов, задачи, о которых мы говорили в этих стенах перед началом выборов, триада выборов мэра – легитимность, открытость и надежность – полностью реализованы», – добавила Кириллова.

Согласно итогам выборов, Сергей Собянин набрал 2 млн 499 тыс. 114 голосов, что составляет 76,39% голосов. Второе место на выборах мэра столицы занял депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов – у него 8,11% голосов. На третьем месте вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, который набрал 5,61% голосов. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») набрал 5,34% голосов и занял четвертое место, а первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев с 3,93% голосов – на пятом месте.