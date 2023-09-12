Собянин открыл академию спорта «Динамо» в Петровском парке

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл спортивно-тренировочный комплекс – академию спорта «Динамо» – в Петровском парке на ул. Юрия Никулина, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Хороший комплекс построили в Петровском парке – родном месте для спортивного общества «Динамо». Сегодня мы открываем еще один спортивный объект – академию спорта», – сказал Собянин.

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Мэр отметил, что новый спортивный манеж предназначен для всесезонных занятий. По своим масштабам, как сказал Собянин, он стоит в одном ряду с крупнейшими спортивными сооружениями Москвы, построенными в последние годы.

Собянин также пообщался с ребятами, которые занимаются футболом и хоккеем на базе академии спорта, и пожелал им стать чемпионами.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство академии спорта «Динамо» было начато в июне 2021 года и завершено в марте 2023 года. Финансирование работ осуществлялось за счет внебюджетных средств.

Здание спорткомплекса возведено на земельном участке 4 га в рамках комплексной реконструкции Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина. Выполнено по индивидуальному проекту – в форме песочных часов, включает две секции, объединенные центральным атриумом. Здесь созданы условия для проведения занятий по семи спортивным дисциплинам. В здании размещены: футбольное поле с искусственным покрытием, ледовая арена для хоккея по стандарту НХЛ и фигурного катания, гимнастический зал, универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и гандбола, зал единоборств с татами и рингом для занятий боксом, ММА и восточными единоборствами.

Единовременно спорткомплекс может принять до 570 участников и 1,5 тыс. зрителей.

Новое здание академии спорта «Динамо» интегрировано в существующие пешеходные маршруты района. На эксплуатируемой кровле расположена смотровая площадка с лестничным спуском в Петровский парк. Прилегающая территория благоустроена и озеленена.