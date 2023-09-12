Поиграть в го и узнать о скифах: какие просветительские мероприятия для школьников подготовили учреждения культуры

В сентябре в Москве стартует новый сезон просветительско-развлекательных мероприятий в столичных библиотеках, культурных центрах и музеях. Как сообщает пресс-служба мэра столицы, гости и жители города смогут послушать лекции, поучаствовать в тематических программах, мастер-классах, посетить экскурсии, а также прийти на другие познавательные встречи.

18 и 25 сентября, а также 2 и 9 октября в культурном центре «Вдохновение» организуют встречи клуба игры в го «Ситё». Мероприятие начинается в 19:00. Для того чтобы стать его участником, необходимо предварительно зарегистрироваться.

14 сентября в Центральной библиотеке № 70 имени М.А. Шолохова пройдет лекция «Загадочный Китай, или Путешествие по стране». Она начнется в 14:00.

Интерактивная программа по сказочной повести Лии Гераскиной «В Стране невыученных уроков» будет проведена в библиотеке № 37 16 сентября. Начало - в 11:30.

19 сентября Центр Гиляровского организует программу к выставке «Как найти грифона». Мероприятие начнется в 19:00.

Осенний сезон популярных игр «Брейн-ринг» откроется в культурном центре «Лидер» 21 сентября. Начало – в 14:00.

«1 октября в 15:00 в театральной гостиной Дома Гоголя состоится интерактивная лекция Кристины Беленькой об истории звукозаписи. 4 октября в 17:00 в литературной гостиной библиотеки № 218 для школьников проведут интеллектуальную игру «Библиоквиз», приуроченную ко Всемирному дню защиты животных», - говорится в сообщении.