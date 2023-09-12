Город Татьяны Дорониной: на портале «Узнай Москву» опубликовали маршрут к юбилею легендарной актрисы

Команда портала «Узнай Москву» подготовила особый прогулочный маршрут, который познакомит пользователей с местами, с которыми связана творческая биография народной артистки СССР, одной из самых ярких актрис советской эпохи Татьяны Дорониной. 12 сентября она отмечает 90-летний юбилей.

Маршрут начинается на Малой Дмитровке – именно там было расположено общежитие, в котором жила Татьяна Доронина во время учебы.

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МХАТ имени Максима Горького является ключевым пунктом маршрута. Доронина поставила там спектакль по пьесе Максима Горького «На дне». Она опиралась на режиссерские тетради Константина Станиславского. В общей сложности она успела поставить на сцене МХАТа имени Горького больше 25 режиссерских работ по произведениям русской и зарубежной классики. Доронина более 30 лет — с 1987 года по 2018-й — являлась художественным руководителем и директором данного театра.

Следующая остановка маршрута — Московский академический театр имени Владимира Маяковского. Туда ее пригласил советский и российский театральный режиссер Андрей Гончаров. В театре Доронина проработала более 10 лет. Там она блистала в разных спектаклях, среди которых «Она в отсутствии любви и смерти» и «Беседы с Сократом» по пьесе Эдварда Радзинского, «Человек из Ламанчи» Дейла Вассермана и Джона Дэриона, «Кошка на раскаленной крыше» по пьесе Теннесси Уильямса, а также в чеховской «Чайке».

Следующей остановкой маршрута будет Гоголевский бульвар.

«Обосновавшись в Театре имени Маяковского, Татьяна Васильевна часто гуляла по Гоголевскому бульвару, вспоминая, что это привычный путь и ее любимого писателя Михаила Булгакова. Будущему автору «Белой гвардии», приехавшему в Москву осенью 1921 года, однажды даже пришлось провести целую ночь под открытым небом на Пречистенском (сейчас — Гоголевском) бульваре», - говорится в сообщении пресс-службы мэра столицы.