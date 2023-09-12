Rambler&Co согрел авторским чаем на Дне города

Креативная активность медиахолдинга познакомила москвичей со своими изданиями и инновациями для экологичного образа жизни в условиях современного города

© Константин Жуков

9 и 10 сентября, в День города Москвы, в «Лужниках» работала Медиачайная Rambler&Co для всех гостей праздника и Московского урбанистического форума. В креативном поп-ап пространстве с утра и до позднего вечера посетителям рассказывали о медиахолдинге и раздавали авторский чай со вкусом девяти СМИ Rambler&Co – «Ленты.ру», «Газеты.Ru», портала «Рамблер», «Чемпионата», «Секрета фирмы», «Мосленты», Ferra.ru, Motor.ru, Quto.ru. Медиачайная встречала слоганом «Горячие новости на любой вкус!».

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:

«Десятки тысяч посетителей площадки Московского урбанистического форума в “Лужниках” могли попробовать уникальные сорта чая, вдохновлённые нашими СМИ. Например, читателям “Ленты.ру” предлагали классический чёрный чай, “Мосленты” – терпкий для прогулок, “Газеты.Ru” – тонизирующий травяной, портала "Рамблер" – насыщенный зелёный, "Чемпионата" – бодрящий цитрусовый».