Столичный производитель разработал мультимедийный комплекс для «умных» спортплощадок
Московская компания «Национальные Технологии» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех») представила аппаратно-программный комплекс для оборудования «умных» спортивных площадок. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
— Столичное предприятие разработало мультимедийный комплекс «Умная опора», применяемый в качестве технологического ядра «умных» спортплощадок. Новинка предоставляет пользователям широкий набор цифровых сервисов: сбор статистических данных по занятиям спортом, регистрация и авторизация пользователей с помощью QR-кодов, запись на посещение игровых зон, воспроизведение музыкального контента и многое другое, — отметил Владислав Овчинский.
Опора оснащена энергоэффективным освещением, камерами видеонаблюдения, сервисом записи и отправки фотоизображений и коротких видеороликов. Кроме того, в комплекс встроены разъемы для зарядки мобильных устройств и точка беспроводного доступа в сеть Интернет.
— Мы создаём не просто площадки с тренажёрами, а современные пространства для занятий спортом, дополненные мультимедийными возможностями. На всех снарядах устанавливаются QR-коды, при сканировании которых пользователь переходит на специальный портал QRUSport, созданный нами при поддержке Минспорта России. Сервис позволяет получить рекомендации по тренировкам, инструкцию по технике безопасности и просмотреть видеоролики с упражнениями, — рассказал генеральный директор предприятия Константин Юнов.
Первая «умная» спортивная площадка, оборудованная комплексом, построена на территории Центра образования им. В.И. Пеллера в Биробиджанском районе Еврейской автономной области. В ноябре текущего года планируется открытие ещё нескольких таких объектов в Республике Бурятия.
В Москве работает свыше четырех тысяч индустриальных предприятий, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Среди крупнейших перспективных проектов – кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтический кластер, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем.