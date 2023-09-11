Столичный производитель разработал мультимедийный комплекс для «умных» спортплощадок

— Мы создаём не просто площадки с тренажёрами, а современные пространства для занятий спортом, дополненные мультимедийными возможностями. На всех снарядах устанавливаются QR-коды, при сканировании которых пользователь переходит на специальный портал QRUSport, созданный нами при поддержке Минспорта России. Сервис позволяет получить рекомендации по тренировкам, инструкцию по технике безопасности и просмотреть видеоролики с упражнениями, — рассказал генеральный директор предприятия Константин Юнов.