Собянин по итогам онлайн-голосования набрал более 2 млн голосов

Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набрал более 2 млн голосов. Об этом в Мосгоризбиркоме сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«Общая явка составила 43% с небольшим. <…> Победитель Сергей Семенович Собянин. Сергей Семенович набирает 2 млн 53 тыс. 954 голоса», – сказал Костырко.

Второе место занимает Зюганов, третье – Чернышов, четвертое – Даванков, пятое – Гусев.

Выборы мэра Москвы прошли в столице с 8 по 10 сентября 2023 года. Избирательные участки работали ежедневно с 8:00 до 20:00. Голосование также проходило в онлайн-формате с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября.