В Москве завершились выборы мэра города

В Москве завершились выборы, все избирательные участки закрылись ровно в 20:00. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

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Электронные бюллетени также больше не выдаются. Те, кто вошли в систему в 19:59 свои цифровые бюллетени получат, у них будет еще 15 минут для того, чтобы завершить голосование.

В Московской городской избирательной комиссии скоро начнется процедура соединения ключа расшифрования электронного голосования. После этого начнется подсчет голосов за кандидатов в мэры Москвы, пишет Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Избирательные участки работали каждый день с 8:00 до 20:00 в период голосования с 8 по 10 сентября. Также горожане могли проголосовать онлайн. На участках вели свою работу свыше 11 тысяч сотрудников Общественного штаба, которые наблюдали за прохождением голосования.

В Москве подошел к завершению третий день голосования на выборах мэра и депутатов 13 муниципальных образований. С начала голосования в них приняли участие около 3 миллионов горожан.