В Москве прошел итоговый розыгрыш баллов среди голосовавших электронно

В столице состоялся итоговый розыгрыш баллов среди участников электронного голосования на выборах мэра города и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Розыгрыш прошел в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». Призовые баллы были разыграны среди тех, кто воспользовался электронным голосованием онлайн или с помощью терминала на избирательном участке с 20:01 9 сентября до завершения выборов.

После 12:00 победители получат СМС с информацией о выигрыше и уникальным кодом участника, который необходимо активировать на сайте акции до 25 сентября включительно. Там же размещена информация о порядке и сроках ее проведения, условиях участия, партнерах и призах, а также ответы на другие вопросы.