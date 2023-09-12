Начался новый сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» для дошкольников и школьников

В столице начался новый сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». В ней можно принять участие до 31 марта 2024 года. Регистрация будет открыта до 15 марта. Задания рассчитаны на школьников 1-11-х классов, а также на дошкольников.

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Ребята познакомятся с историей родного города и страны. Вопросы призваны расширить кругозор участников олимпиады, а походы в музеи станут отличным дополнением к школьной программе. Дети увидят исторические здания, произведения живописи и другие объекты искусства, о которых они слышали на уроках москвоведения, мировой художественной культуры, истории, литературы, физики и биологии.

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Задания охватывают разные темы и разделены по возрастам. Самыми популярными площадками в прошлом году стали Дарвиновский музей, Музей космонавтики и Музей городского хозяйства Москвы. В этом году к проекту присоединились Музей Павла и Сергея Третьяковых, западное крыло Новой Третьяковки, Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока, музей-усадьба Д.И. Менделеева «Боблово» и другие учреждения.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» позволяет показать город как образовательное пространство, которое помогает в изучении разных школьных предметов.

«Участники не только посещают различные объекты Москвы в течение года, но и видят своими глазами, насколько интересным и ярким может быть любимый город. Задания олимпиады нацелены в первую очередь на расширение кругозора, и походы в музеи станут дополнением к школьной программе», — рассказал Иван Ященко.

Ежегодно в олимпиаде участвуют десятки тысяч московских школьников и дошкольников. В предыдущем сезоне свои силы попробовали более 170 тысяч ребят. Для победителей и призеров провели финальную игру-прогулку в формате квеста по историческому центру Москвы.

Олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы» проводят с 2013 года, в этом году начался 11-й сезон проекта. Его организуют Департамент образования и науки совместно с Департаментом культуры, координатором выступает Центр педагогического мастерства.