Памфилова высоко оценила стандарт организации выборов в Москве

«Каждый год приезжая сюда, я вижу развитие в лучшую сторону», — отмечает глава ЦИК



Хотела бы ещё раз сказать спасибо всем наблюдателям, которые работают, чтобы не допустить никакого отклонения от процедур. Спасибо всем, кто считает это дело важным», — сказала она.