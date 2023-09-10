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Памфилова высоко оценила стандарт организации выборов в Москве

Наблюдение за выборами в Москве проводится на эталонном уровне, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, чьи слова приводит пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Памфилова высоко оценила стандарт организации выборов в Москве
© РИА Новости

«Многие регионы принимают Москву за образец», — указала она.

По мнению Памфиловой, процесс организации наблюдения в столице РФ не имеет подобий во всем мире.

«Каждый год приезжая сюда, я вижу развитие в лучшую сторону», — отмечает глава ЦИК

Хотела бы ещё раз сказать спасибо всем наблюдателям, которые работают, чтобы не допустить никакого отклонения от процедур. Спасибо всем, кто считает это дело важным», — сказала она.

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