Памфилова высоко оценила стандарт организации выборов в Москве

Наблюдение за выборами в Москве проводится на эталонном уровне, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, чьи слова приводит пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
«Многие регионы принимают Москву за образец», — указала она.
По мнению Памфиловой, процесс организации наблюдения в столице РФ не имеет подобий во всем мире.
«Каждый год приезжая сюда, я вижу развитие в лучшую сторону», — отмечает глава ЦИК
Хотела бы ещё раз сказать спасибо всем наблюдателям, которые работают, чтобы не допустить никакого отклонения от процедур. Спасибо всем, кто считает это дело важным», — сказала она.
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