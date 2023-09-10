Почти 3,3 млн человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы

В Москве завершилось трехдневное голосование на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО. По состоянию на 20:00 в них приняли участие почти 3,3 миллиона избирателей. Об этом рассказала глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

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— В выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО приняли участие почти 3,3 миллиона человек, — отметила Кириллова.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев отметил, что голоса москвичей, которые выбрали электронное голосование, надежно защищены современными технологиями. Он также отметил, что избирателей, отдавших предпочтение онлайн-голосованию стало еще больше.

Ковалев напомнил, что совсем скоро в Мосгоризбиркома состоится процедура соединения ключа расшифрования электронного голосования. Процесс стартовал в 20:15, после чего начнется подсчет голосов. Кроме того, уже начинается процедура подсчета бумажных бюллетеней на избирательных участках.

Все три дня выборов за ходом голосования следили свыше 11 тысяч наблюдателей. Кроме того, происходящее отслеживали и из видеоцентра штаба. По словам Ковалева, на участках и онлайн все прошло без нарушений, передает официальный сайт штаба.