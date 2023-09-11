Собянин набрал 76,38% голосов на выборах мэра после обработки 99,77% протоколов

Сергей Собянин набрал 76,38% голосов на выборах мэра столицы после обработки 99,77% протоколов УИК. Об этом свидетельствуют данные на информационных экранах Центральной избирательной комиссии РФ.

По последним данным, всего за Собянина проголосовали 2 496 540 человек. Ранее он поблагодарил жителей Москвы за поддержку на выборах и пообещал продолжить развивать столицу. Собянин подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы город стал "еще круче и краше".