Парад исторических трамваев состоялся в Москве

В честь Дня города в Москве состоялся парад ретротрамваев. Дореволюционные конки и фонарные вагоны снова вышли на улицы. Полтора десятка старинных трамваев проехали от депо имени Баумана до Останкино и обратно, передает корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

Не спеша, с тем самым характерным трамвайным звоном, колонна исторических вагонов проскрипела по современным рельсам. Скорость – не больше 20 км/ч, и пусть плавностью хода старички похвастаться не могут, зато вниманием москвичей не обделены. Впереди колонны – трамвай 1908 года выпуска. Легендарная «Аннушка», серии «Ф», фонарный. С окошками в крыше, чтобы света было больше. Они, как пришельцы из прошлого. Посмотреть на такое зрелище на всем маршруте собираются москвичи. Анна из Самары, специально приехала в столицу на праздник. В депо им Баумана пришла заранее, чтобы прокатиться внутри салона. Говорит, на таком трамвайчике в 1960-х ездила на учебу.

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«Вспоминаю, как это все было, даже слеза подкатывает», – поделилась Анна Минаева.

14 единиц раритетной техники дважды в год, стряхнув музейную пыль, выезжают из депо на улицы Москвы. За несколько дней до парада – ночная репетиция. Нужно проверить ходовые качества, тормоза и слаженность действий. Водитель Виталий Некрасов говорит, управлять этим ретровагоном непросто. В нем нет автоматики, все вручную. Главный элемент – реверсный ключ, без которого вагоновожатый не может покинуть кабину.

«Вот первая ходовая позиция, их восемь всего. Получается 5-я и 8-я – это самые высокие скорости», – пояснил водитель трамвая Виталий Некрасов.

Вагон КМ, который выпускали в подмосковной Коломне до 1935 года, проходил по рельсам столицы до середины 1970-х. Настоящая кинозвезда. Это его снимали в «Покровских воротах» и «Место встречи изменить нельзя».

Трамвай с деревянными сиденьями без современных удобств. Салон не отапливается, двери открываются руками, а водитель всю смену на ногах стоял у штурвала.

«Как и почти сто лет назад дорогу седоков от работы и до дома сопровождало таинственное мерцание лампы. Обусловлено это конструкцией вагона, так как электрических аккумуляторных батарей у него нет, все питается напрямую от контактного провода. Где-то нагруженность больше или меньше, поэтому происходит такое теплое, ламповое мерцание», – пояснил диспетчер отдела Управления наземным транспортом Московского метрополитена Вадим Ягодин.

В День города ретротрамваи еще раз проделали тот же маршрут – от депо имени Баумана до Останкинского пруда и обратно. На весь путь без остановок – полчаса.

«Это организовано для того, чтобы популяризировать наш транспорт – трамвай, показать жителям, насколько мы динамично развиваемся и поддерживаем традиции, которые изначально зарождались для развития трамвая», – сказал начальник трамвайного управления ГУП «Московский метрополитен» Максим Числов.