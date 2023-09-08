День города в Москве 2023: куда пойти, полная программа мероприятий

Ежегодно в сентябре в Москве отмечают День города. В столице традиционно проходят массовые гуляния, концерты, мастер-классы. В завершении праздника запускают салюты. «Рамблер» разбирался, когда москвичи и гости столицы будут отмечать День города в 2023 году и куда им стоит пойти.

Когда отмечают День города в Москве

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Закон «О праздниках и памятных датах» регулирует, что День города в Москве ежегодно отмечают в первую или вторую субботу сентября.

В текущем году праздник будут отмечать 9 и 10 сентября (суббота и воскресенье). Документ, в котором это утверждено, был ранее подписан мэром столицы Сергеем Собяниным.

История праздника

Впервые упоминание о Дне города появилось в газетной статье Константина Аксакова 1 января 1847 года. Тогда Москве исполнилось 700 лет, однако граждане не отмечали это событие. В Москве впервые массово отпраздновали дату только через 100 лет - во времена СССР. Так, это случилось 7 сентября 1947 года.

Программа на День города в Москве в 2023 году

Программа на День города в Москве в 2023 году будет очень обширной и разнообразной. 9 сентября в олимпийском комплексе «Лужники» пройдет технологическое шоу с выступлением певцов, артистов балета и спортсменов. Хедлайнер — группа «Руки Вверх!». Мероприятие начнется 18:00.

Также в столице ожидается «Движ фест». Он пройдет в парке искусств «Музеон». Начинающие и известные артисты будут выступать 9 сентября с 12:00 до 22:00 и 10 сентября с 15:00 до 21:00. Егор Крид, Artik & Asti, Клава Кока, Люся Чеботина, Валя Карнавал — хедлайнеры концертов.

Кроме того, в Москве пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Он состоится на Цветном бульваре. Жители и гости столицы узнают о том, зачем нужно развивать благотворительность в современном обществе – об этом им расскажут столичные некоммерческие организации. Также откроют ярмарку с товарами, которые сделали подопечные НКО, пройдут мастер-классы.

На концертной площадке пройдут выступления группы «Фабрика», Мити Фомина, 5-sta Family, Ирины Ортман, Виктории Дайнеко и других артистов. Начало работы площадок 9 сентября - с 12:00, а закроются они в 21:00. 10 сентября они будут работать с 15:00 до 20:00.

Праздновать День города на Поклонной горе жители столицы смогут 9 сентября с 12:00 до 22:00 и 10 сентября с 15:00 до 20:00.

Также в столице 9 и 10 сентября пройдет фестиваль транспорта. В саду «Эрмитаж» в субботу с 12:00 до 23:00 организуют десятый театральный фестиваль под открытым небом. На сцену выйдут артисты театров на Таганке, имени Пушкина, Новой Оперы и другие.

Что касается салюта на День города, то пока официальной информации об этом нет.

В 2022 году фейерверки в последний день празднования в 21:00 запустили на 23 площадках Москвы.

В День города все аттракционы в столичных парках будут бесплатными как для детей, так и для родителей.

Как удобнее всего добраться до площадок