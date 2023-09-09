Российская теле- и радиоведущая, журналистка Тутта Ларсен посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Об этом в субботу, 9 сентября, журналистка написала в своем блоге.

— Так, вчера мы говорили вам об электронном голосовании, и мне стало очень интересно увидеть своими глазами, как это работает, — написала она.

По словам Ларсен, штаб — это мозговой центр, куда стекается вся информация о ходе выборов со всех избирательных участков Москвы. Здесь ведут трудовую деятельность специально обученные наблюдатели, которые контролируют ход электронного голосования.

Согласно данным комиссии Мосгордумы, электронное голосование защищено системой блокчейн, благодаря которой специальный ключ расшифрования разделяется на несколько частей, и все голоса избирателей хранятся в зашифрованном виде.

Автоматический подсчет голосов пройдет только после выборов и соединения частей ключа в единое целое. Поэтому любые манипуляции с голосами исключены, написала журналистка в своем Telegram-канале.