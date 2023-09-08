Фестиваль современного искусства начался в Москве

В столице стартовал фестиваль "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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Москвичи и гости столицы смогут наблюдать более десятка арт-объектов ведущих российских художников на фоне городского ландшафта. Уникальные экспонаты будут размещены как в центре Москвы, так и в отдаленных районах.

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Масштабное мероприятие проводят пятый раз. В этом году свое творчество представят и художники из регионов.

Как отметила куратор Анна Малик-Короленкова, в рамках реализации проекта преображаются уже привычные общественные пространства. Кроме того, по ее словам, фестиваль вызывает интерес у широкой аудитории.

"В этом году большое внимание уделяется творчеству региональных авторов, которые находят новые ракурсы восприятия привычных нам московских пейзажей. В проекте художники выступают с позиции исследователей незнакомых для них городских сред", – добавила она.

Также в городе продолжится программа поддержки молодого искусства "Выпуск’23", в рамках которой свое творчество продемонстрируют выпускники столичных вузов. На площадках фестиваля "Здесь и сейчас" будут выставлены работы художников Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, Школы дизайна национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Московской школы современного искусства.

Скульптура "Ветер" творца из Электростали Родиона Артамонова разместилась в "Зарядье". Художник рассказал, что в своих работах он отразил этапы взросления дочери. Таким образом, появился своего рода "фарфоровый дневник", которые призывает зрителей окунуться в детские воспоминания.

Андрей Люблинский из Санкт-Петербурга презентовал объект "Наблюдение за птицами". Скульптуру в форме птички свистульки установили на территории "Хлебозавода № 9". Автор представил современную суперформу этого этнического инструмента.

Инсталляция "Солнечные часы" украшает внутренний двор Музея Москвы. Ее подготовил нижегородский художник Владимир Чернышев. Работа выполнена из промышленных материалов. С помощью них автор хотел вызвать у зрителя ассоциацию с темной материей.

Другие объекты будут появляться на улицах города до конца 2023 года.

Ранее ВДНХ, музеи и библиотеки Москвы пригласили жителей на программу ко Дню города. В этом году столице исполняется 876 лет.