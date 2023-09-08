В Москве создадут базовую кафедру социальной работы

Базовую кафедру социальной работы создадут в Москве
На базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра создадут кафедру социальной работы, где студентов будут обучать уходу за пожилыми людьми, сообщила пресс-служба департамента труда и социальной зашиты населения Москвы.
«В Научно-практическом геронтопсихиатрическом центре создадут базовую кафедру социальной работы. Соглашение об этом заключили Оксана Шалыгина, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы, и ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Сергей Лукьянов на V Форуме социальных инноваций в рамках Московского урбанистического форума», – сказали в пресс-службе.
Там добавили, что обучение будет направлено на максимальное погружение студентов в социальную отрасль.
«Новая кафедра займется подготовкой кадров для социальной сферы, где особое внимание будет уделено непосредственно вопросам ухода. Совместно с преподавателями симуляционного центра Научно-практического геронтопсихиатрического центра будет разработана актуальная учебная программа, отвечающая запросам современного общества и направленная на внедрение в образовательный процесс не только инновационных методик ухода, но и самих принципов социального обслуживания в Москве – принципов человечности, уважения и безопасности», – приводит пресс-служба слова Шалыгиной.