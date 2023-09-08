В Москве создадут базовую кафедру социальной работы

«Новая кафедра займется подготовкой кадров для социальной сферы, где особое внимание будет уделено непосредственно вопросам ухода. Совместно с преподавателями симуляционного центра Научно-практического геронтопсихиатрического центра будет разработана актуальная учебная программа, отвечающая запросам современного общества и направленная на внедрение в образовательный процесс не только инновационных методик ухода, но и самих принципов социального обслуживания в Москве – принципов человечности, уважения и безопасности», – приводит пресс-служба слова Шалыгиной.