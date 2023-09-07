Официанты популярных ресторанов примут участие в тематическом забеге на Московском урбанфоруме

В рамках Московского урбанистического форума 8 сентября в 11:00 состоится масштабный забег официантов популярных ресторанов столицы. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, поболеть за участников соревнования можно у Малой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники», в зоне гастромаркета.

Всего в забеге примут участие 300 официантов из 100 популярных заведений. Они преодолеют дистанцию с полным подносом в руках. Победит тот, кто придет к финишу первым и уронит как можно меньше посуды и блюд.

В индивидуальном забеге участники должны будут пробежать 400 метров. Первые 100 финишировавших перейдут в основной этап соревнований. Также проведут командную эстафету — в ней будут участвовать по четыре человека от одного ресторана. Каждому из них преодолеть по 100 метров, неся с подносом. Выиграет та команда, которая придет первой и сохранит ношу в сохранности.