Знакомство со звездами и розыгрыш автомобиля: что еще не пропустить в День города на Московском урбанфоруме

Кульминационными для Московского урбанфорума станут дни с 8 по 10 сентября. Гости форума смогут принять участие в ярких мероприятиях, подготовленных к 876-летию столицы. В чем стоит принять участие - в материале мэрии Москвы.

Московский урбанистический форум проходит с 1 августа по 10 сентября. Мероприятия организованы на четырех площадках: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе.

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«Лужники»

Площадка в «Лужниках» на этих выходных станет местом выступления популярных артистов, здесь также пройдут интеллектуальные, развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе мастер-классы для всех желающих от гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой и гроссмейстера Сергея Карякина.

8 сентября здесь выступит всемирно известный саксофонист народный артист России Игорь Бутман. В тот же день вечером можно будет послушать зажигательные композиции дуэтов Galibri & Mavik, Artik & Asti, HammAli & Navai и сеты диджеев Swanky Tunes, Borey и Dennis Frost. Музыкальными хедлайнерами на ночной дискотеке 9 сентября будут Елена Темникова, Filatov & Karas, Slider, Macan и Andrey Exx.

Также в «Лужниках» 9 и 10 сентября пройдет форум «Мое будущее», где можно будет узнать об актуальных и перспективных направлениях для развития стартапов и получить рекомендации по вхождению в мир высоких технологий. Москвичей и гостей столицы ждут и модные показы молодых дизайнеров, презентации товаров и услуг, созданных на основе новых технологий. А 10 сентября будет разыгран главный приз фестиваля «Сделано в Москве» — автомобиль «Москвич».

«Манеж»

Выставка « Станция Манеж» Московского урбанистического форума в День города традиционно станет площадкой, где можно послушать лекции телеведущих, блогеров и культурных деятелей.

8 и 9 сентября здесь пройдут поэтический вечер участников поэтического лейбла Made Inside, а также выступление теле- и радиоведущей и многодетной мамы Тутты Ларсен и блогера Лады Красиковой.

Гостей форума также ждет лекция Павла Руднева - театрального критика, помощника художественного руководителя Московского Художественного театра имени А.П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ, которая состоится 10 сентября.

Парк «Зарядье»

На площадке в «Зарядье» можно будет насладиться «интерактивным, спонтанным и полным актерских импровизаций шоу». Там с 15:00 до 16:30 8 сентября выступят артисты театра «Плейбэк». А 9 сентября в большом амфитеатре с 15:00 до 16:00 состоится интервальная тренировка, направленная на улучшение координации движений и повышение выносливости тела. В тот же день вечером на сцене большого амфитеатра парка «Зарядье» жители и гости столицы смогут отметить праздник со звездами эстрады и молодыми артистами.

А 10 сентября, начиная с 16:30, выступят диджей Dmitri V, певицы Лилая и Lebedeva, а также одна из самых успешных групп страны HammAli & Navai. Концерты закончатся в 22:00.

В зале «Луг» можно будет попасть на кинопоказ-путешествие, рассказывающее о маршруте пассажирского теплохода «Клавдия Еланская», который всего три раза в год обходит вокруг Кольского полуострова, связывая с Большой землей жителей самых отдаленных населенных пунктов.

«Гостиный Двор»

Эта площадка форума на выходных станет сосредоточием получения новой информации о здоровье и гармонии. Здесь с лекциями выступят известные психологи, бизнес-тренеры, специалисты по питанию, врачи, а также ученые, исследующие механизмы старения и способы обретения долголетия.

8 сентября в 10:00 начнется лекция психолога Ларисы Сурковой «Родителям о детях». В тот же день можно будет посетить дискуссию под названием «Стареть нельзя молодеть. Что на самом деле влияет на долголетие?». Также встречу в Гостином Дворе проведет гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов. А врач-токсиколог Алексей Водовозов прочитает лекцию на тему «Мифы о здоровом образе жизни».

В субботу, 9 сентября, в 18:00 состоится лекция «Здоровье и успех: как сделать качественный прорыв в жизни».

Также 9 и 10 сентября будут проходить бесплатные обзорные экскурсии. Они начинаются каждые 20 минут рядом с зоной «Регистрация» и продолжаются один час. Для детей состоятся творческие мастер-классы. Маленькие горожане и гости Москвы смогут расписать сумки и пряники, сделать картины и игрушки, их научат декору скворечников.