Знакомство со звездами и розыгрыш автомобиля: что еще не пропустить в День города на Московском урбанфоруме
Кульминационными для Московского урбанфорума станут дни с 8 по 10 сентября. Гости форума смогут принять участие в ярких мероприятиях, подготовленных к 876-летию столицы. В чем стоит принять участие - в материале мэрии Москвы.
Московский урбанистический форум проходит с 1 августа по 10 сентября. Мероприятия организованы на четырех площадках: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе.
«Лужники»
Площадка в «Лужниках» на этих выходных станет местом выступления популярных артистов, здесь также пройдут интеллектуальные, развлекательные и спортивные мероприятия, в том числе мастер-классы для всех желающих от гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой и гроссмейстера Сергея Карякина.
8 сентября здесь выступит всемирно известный саксофонист народный артист России Игорь Бутман. В тот же день вечером можно будет послушать зажигательные композиции дуэтов Galibri & Mavik, Artik & Asti, HammAli & Navai и сеты диджеев Swanky Tunes, Borey и Dennis Frost. Музыкальными хедлайнерами на ночной дискотеке 9 сентября будут Елена Темникова, Filatov & Karas, Slider, Macan и Andrey Exx.
На подиумах программы «Мой район» можно будет сыграть со знатоками телевизионного интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». Командам предстоит решить задачи Дмитрия Авдеенко, Бориса Левина, Михаила Муна, Владимира Антохина, Бориса Белозерова, Максима Поташева, Анастасии Шутовой, Кима Галачяна, Алеся Мухина, Юрия Филиппова, Алены Повышевой и Андрея Козлова.
Также в «Лужниках» 9 и 10 сентября пройдет форум «Мое будущее», где можно будет узнать об актуальных и перспективных направлениях для развития стартапов и получить рекомендации по вхождению в мир высоких технологий. Москвичей и гостей столицы ждут и модные показы молодых дизайнеров, презентации товаров и услуг, созданных на основе новых технологий. А 10 сентября будет разыгран главный приз фестиваля «Сделано в Москве» — автомобиль «Москвич».
«Манеж»
Выставка « Станция Манеж» Московского урбанистического форума в День города традиционно станет площадкой, где можно послушать лекции телеведущих, блогеров и культурных деятелей.
8 и 9 сентября здесь пройдут поэтический вечер участников поэтического лейбла Made Inside, а также выступление теле- и радиоведущей и многодетной мамы Тутты Ларсен и блогера Лады Красиковой.
Гостей форума также ждет лекция Павла Руднева - театрального критика, помощника художественного руководителя Московского Художественного театра имени А.П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ, которая состоится 10 сентября.
Парк «Зарядье»
На площадке в «Зарядье» можно будет насладиться «интерактивным, спонтанным и полным актерских импровизаций шоу». Там с 15:00 до 16:30 8 сентября выступят артисты театра «Плейбэк». А 9 сентября в большом амфитеатре с 15:00 до 16:00 состоится интервальная тренировка, направленная на улучшение координации движений и повышение выносливости тела. В тот же день вечером на сцене большого амфитеатра парка «Зарядье» жители и гости столицы смогут отметить праздник со звездами эстрады и молодыми артистами.
А 10 сентября, начиная с 16:30, выступят диджей Dmitri V, певицы Лилая и Lebedeva, а также одна из самых успешных групп страны HammAli & Navai. Концерты закончатся в 22:00.
В зале «Луг» можно будет попасть на кинопоказ-путешествие, рассказывающее о маршруте пассажирского теплохода «Клавдия Еланская», который всего три раза в год обходит вокруг Кольского полуострова, связывая с Большой землей жителей самых отдаленных населенных пунктов.
«Гостиный Двор»
Эта площадка форума на выходных станет сосредоточием получения новой информации о здоровье и гармонии. Здесь с лекциями выступят известные психологи, бизнес-тренеры, специалисты по питанию, врачи, а также ученые, исследующие механизмы старения и способы обретения долголетия.
8 сентября в 10:00 начнется лекция психолога Ларисы Сурковой «Родителям о детях». В тот же день можно будет посетить дискуссию под названием «Стареть нельзя молодеть. Что на самом деле влияет на долголетие?». Также встречу в Гостином Дворе проведет гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов. А врач-токсиколог Алексей Водовозов прочитает лекцию на тему «Мифы о здоровом образе жизни».
В субботу, 9 сентября, в 18:00 состоится лекция «Здоровье и успех: как сделать качественный прорыв в жизни».
Также 9 и 10 сентября будут проходить бесплатные обзорные экскурсии. Они начинаются каждые 20 минут рядом с зоной «Регистрация» и продолжаются один час. Для детей состоятся творческие мастер-классы. Маленькие горожане и гости Москвы смогут расписать сумки и пряники, сделать картины и игрушки, их научат декору скворечников.
Получить подробную информацию о мероприятиях можно на сайте форума.