ЦИАН сообщил о снижении средней площади квартир в Москве

Средняя площадь квартир в Москве снизилась за последние 10 лет с 66 кв. м до 52 кв. м, сообщил руководитель "Циан. Аналитики" Алексей Попов в ходе сессии Форума по маркетингу в недвижимости.

"Наблюдаем устойчивый тренд на снижение метража. Мы потеряли примерно одну комнату за последнее десятилетие. Средняя площадь квартир в Москве снизилась за последние 10 лет с 66 кв. м до 52 кв. м", - заявил он.

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Причины такого снижения аналитики ЦИАН видят как в оптимизации планировочных решений, так и в демографической ситуации - москвичи позже рожают первого ребенка, растет количество квартир, где проживает один человек. При этом аналитики сервиса прогнозируют, что после 2022 года неуклонное снижение этого показателя приостановится.

Об этом свидетельствуют данные ЦИАН, показывающие, что в структуре предложения в столице доля микростудий площадью до 25 кв. м по-прежнему ниже 10% и не растет. Доля лотов до 35 кв. м лишь в последние пару лет превысила порог в 10% и составила в 2023 году 14%. При этом доля лотов более 100 кв. м заметно снизилась и составила в этом году всего 3% на рынке.

Цены на столичное жилье, по данным Попова, выросли за 10 лет вдвое, со 146 тыс. до 333 тыс. рублей за 1 кв. м. 80% этого роста пришлось на 2020-2021 годы. При этом граница между различными классами покупателей становится все более условной.

"Подавляющему большинству покупателей все равно, как позиционируется объект: он решает свою проблему, покупая конкретную квартиру с определенными характеристикам. За пределами профессионального сообщества эта тема не востребована", - отметил он.

При этом, по мнению экспертов классифайда, "затоваривание", которое из года в год предрекают столичному рынку жилья, на самом деле ему не грозит. "Термин "затоваривание" трудно применим к московскому рынку из-за сверхвысокой миграционной привлекательности региона и низкой обеспеченности жильем на душу населения", - подчеркнул он. Рынок столичной недвижимости вырос за 8 лет в 3,5 раза.