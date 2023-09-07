Большой детский фестиваль пройдет в Москве 17 сентября

VI Большой детский фестиваль начнется в Губернском театре в Москве с 17 сентября. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

© grandkidsfest.ru

"Участники со всей России представят свои работы по направлениям театр, кино, анимация, книга для детей и юношества", – сказано в заявлении фонда.

Фестиваль откроют показом спектакля тюменского Большого драматического театра "Вечера на хуторе близ диканьки" режиссера Анны Фекеты.

Во время проведения фестиваля состоятся творческие встречи и питчинги для детей, подростков и их родителей.

"Наш фестиваль родился из простой идеи: создать большой праздник для детей и их родителей, где можно было бы увидеть лучшие детские спектакли, кино- и анимационные фильмы, оперы и мюзиклы, ледовые и цирковые шоу", – заявил худрук Большого детского фестиваля, народный артист России Сергей Безруков.

В 2022 году в фестиваль добавили новые номинации: "Лучший инклюзивный спектакль", где демонстрируют постановки, адаптированные для показа детям с ограниченными возможностями, а также "Театр – школе" и "Моя Родина – Север" – спектакли о культуре малых народов Севера. В 2023 году включили номинацию "Мой любимый край", посвященную театральным проектам, популяризирующим историю и культуру России.