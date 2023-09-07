Собянин: 500 тыс. горожан нашли работу при поддержке службы занятости

Около 500 тыс. жителей Москвы с начала 2019 года нашли работу при поддержке службы занятости города. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«500 тыс. москвичей нашли работу при поддержке службы занятости с начала 2019 года. Четыре года назад мы провели ее реформу – стали индивидуально подходить к потребностям и талантам каждого соискателя. Особое внимание уделили кандидатам, которым сложнее других найти работу: людям старшего возраста, мамам с маленькими детьми и молодежи», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что ситуация в связи с этим стала меняться: 40% из числа трудоустроенных в 2023 году – молодые специалисты; каждый пятый соискатель, получивший работу через службу занятости, – старше 50 лет; доля трудоустроенных мам в этом году превышает 17% – это каждый шестой соискатель.