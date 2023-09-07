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В День города московское метро и МЦК будут работать круглосуточно

Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо в День города не будут закрывать на ночь, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В День города московское метро и МЦК будут работать круглосуточно
© РИА Новости

"В День города московское метро и МЦК будут работать круглосуточно. В ночь с 9 на 10 сентября поезда будут ходить без перерыва. На МЦК до 23:30 интервал движения составит 4 минуты, после - 8 минут", - говорится в сообщении.

Мэр также отметил, что в обычном режиме будут работать и 16 ночных маршрутов наземного транспорта.

Собянин добавил, что благодаря такому графику работы тысячи москвичей и гостей столицы могут строить свои планы, не думая о том, до какого времени работает транспорт.