Первое в России метро в аэропорту открыли в Москве

На Солнцевской линии столичной подземки в среду заработали две новые станции: "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". С запуском последней одноименная воздушная гавань стала первой в России, до которой теперь можно напрямую добраться на метро. Открыл станции мэр Москвы Сергей Собянин, проехав по новому участку вместе со строителями, работниками метрополитена и авиакомпаний, базирующихся во "Внуково".

⁃ Закончили колоссальную работу, достроив одну из самых протяженных линий столичного метро - от "Делового центра" до аэропорта Внуково. Для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей, построить 14 станций метро, - сказал глава города, открывая станции. - Сегодня запускаем последние две - "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, от "Москва-Сити" до одного из самых крупных аэропортов нашей страны можно доехать за 40 минут. В шаговой доступности от Солнцевской линии проживают около полутора миллиона человек, поэтому это важная и востребованная ветка".

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"Аэропорт Внуково" - новая конечная Солнцевской ветки, но не последняя по значимости. Все-таки первая в стране станция метро, расположенная в аэропорту. С ним она соединена подземным переходом. Всего обустроено три выхода: один ведет к поездам "Аэроэкспресса", другой - в терминал авиагавани, еще один - на привокзальную площадь, к 1-й Рейсовой улице, парку "Аллея Славы" и остановкам наземного общественного транспорта.

Станцию обустроили в "авиастиле" - дизайн перекликается с оформлением терминала воздушной гавани и посвящен гражданской авиации, а именно истории конструкторского бюро Туполева, в честь которого и назван аэропорт. Стены украсили тематическими рисунками: десятки самолетов пролетают над картой России, а в верхней части платформы изображены их создатели. Под руководством авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых было спроектировано более 100 типов самолетов, включая Ту-2, который считался лучшим средним бомбардировщиком Второй мировой войны.

Фото: "РГ"/ Александр Чистов/ Любовь Проценко

Основная часть станции облицована алюминиевыми панелями сложной формы. Это отсылка к конструкции самолетов. Образ дополняют объемные темно-синие элементы и матовые светильники. Кассовый зал сделан в схожей стилистике: потолок закрыт ячеистыми алюминиевыми панелями, а светильники в виде линий служат дополнительной навигацией для пассажиров. Ожидается, что станцией будут пользоваться более 22 тысяч пассажиров в сутки.

Вторая станция - "Пыхтино" - из-за сложного рельефа местности выделяется разными путевыми стенами: одна - глухая, как на большинстве станций метро, а другая - с панорамным остеклением. Лейтмотивом стала тоже авиационная тематика, поскольку недалеко аэропорт, а близлежащие улицы носят имена известных отечественных летчиков и авиаконструкторов. Глухую стену украсила хронологическая лента, посвященная истории отечественного авиастроения - от АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160. На потолке смонтированы световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а над эскалатором появилась уменьшенная модель самолета Ту-144. Платформу выделяют алюминиевые панели, имитирующие состаренные железо и металл. Как ожидается, станцией "Пыхтино" будут пользоваться около 11 тысяч пассажиров в сутки. К 2030 году пассажиропоток должен увеличиться вдвое.

Протяженность Солнцевской линии метро теперь превышает 30 километров. Участок длиной почти пять километров с двумя станциями "Пыхтино" и "Внуково", напомню, строился с осени 2019 года. Поезда между ними выходят на поверхность, проезжают по метромосту над рекой Ликова и снова "прячутся" под землю. Метромост стал двенадцатым по счету в столице и вторым по протяженности после Лужнецкого. Старейший из них - Смоленский, что в составе Филевской линии. Его открыли в 1937 году.