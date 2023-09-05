Гости Мосурбанфорума в «Лужниках» смогут сыграть со знатоками «Что? Где? Когда?»

Гости Московского урбанистического форума 9 и 10 сентября смогут проверить свои знания в ходе игр со знатоками телевизионного интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». Об этом сообщила пресс-служба форума.

Присоединиться к командам сможет любой желающий, для этого достаточно подойти к подиуму программы «Мой район» в зоне парковки «Южное ядро». С 11:00 до 21:00 можно будет сыграть с Владимиром Антохиным, Дмитрием Авдеенко, Андреем Козловым, Максимом Поташевым, Аленой Повышевой, Борисом Белозеровым и другими знатоками.

«В каждой игре, которая длится час, примут участие сразу четыре команды из шести человек. Ведущий — знаток интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» — предложит крутить волчок. На столах будут лежать вопросы в конвертах, на какой укажет стрелка, на тот и предстоит ответить в этом раунде», - пояснили в пресс-службе.

Во время празднования Дня города на подиуме программы «Мой район» также пройдут игры специального проекта «Квиз-арена», который включает в себя лучшие вопросы известных викторин столицы. Присоединиться к ним также могут все желающие.

Участникам нужно будет пройти три тура. В первом их ожидают три аудиовопроса, во втором - коллоквиум из нескольких тем с вариантами ответа, в третьем туре нужно будет установить хронологию различных событий, а в четвертом проявить логическое мышление. Игры будут проводиться 9 и 10 сентября с 11:00 до 20:00 каждый час.