Москва подготовилась к атакам на систему электронного голосования

Система электронного голосования Москвы готова к выборам. Об этом в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«Все данные в системе защищены надежно. Мы подготовились к возможным угрозам, атакам. Были проведены испытания, тестирования, те задачи, которые ставили регуляторы, мы выполнили, с этой точки зрения готовы не хуже, чем в прошлом году. Напомню, что в прошлом году сбоев в этой части у нас не было», — цитирует Костырко агентство городских новостей «Москва».

Эксперт также уточнил, что с 2019 года москвичи могут выбрать как им голосовать: опустить бюллетень в урну на участке или электронно. По его словам, в этом году появится возможность проголосовать электронно непосредственно на участке. В день голосования человек может прийти на участок и там решить, как голосовать — электронно или бумажно.