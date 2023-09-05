Горожан приглашают на V Форум социальных инноваций регионов в Гостином Дворе

Посетителей ждет свыше 50 мероприятий, участие в которых примут более 300 экспертов, а также выступления российских звезд, профессиональных танцоров, концерты классической и популярной музыки и барабанное шоу.

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С 5 по 8 сентября в рамках Московского урбанистического форума состоится V Форум социальных инноваций регионов. В течение четырех дней пройдет свыше 50 мероприятий, участие в которых примут более 300 экспертов. Они обсудят направления развития социальной сферы города и страны, эффективные практики для достижения высокого качества жизни и новые возможности для регионов, которые появляются благодаря внедрению социальных инноваций. Посетителей ждет культурно-развлекательная программа: выступления российских звезд, профессиональных танцоров, концерты классической и популярной музыки, а также барабанное шоу.

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В зале «Москва» 5 сентября в 21:00 группа «Чайф» исполнит свои лучшие песни. В их числе «Аргентина — Ямайка — 5:0», «Никто не услышит», «17 лет» и «Оранжевое настроение». На следующий день, 6 сентября, в 11:05 в зале «Москва» выступит камерный оркестр Московской консерватории. В программе — сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Иоганнеса Брамса, Астора Пьяццоллы и Лероя Андерсона. В 18:30 здесь пройдет концерт группы «Моральный кодекс». Гости услышат танцевальный рок-н-ролл и виртуозное гитарное соло.

Кроме того, перед посетителями Гостиного Двора с самого утра 6 сентября будут выступать музыкальные коллективы. Art Music Band исполнят каверы на хиты Бейонсе, Джастина Тимберлейка, Юрия Антонова, Льва Лещенко и группы «Ласковый май», а три скрипачки из Imperia Music Band сыграют известные мелодии из фильмов и сериалов, таких как «Звездные войны», «Великолепный век», «Призрак оперы», «Пираты Карибского моря» и другие.

7 сентября на площади возможностей в 11:30 выступит пианист и джазовый импровизатор Олег Аккуратов. Для любителей народных песен в 13:30 там же прозвучат композиции «Есаул», «Валенки» и «Конь» в исполнении известной российской певицы и заслуженной артистки России Пелагеи.

Развлекательная программа Форума социальных инноваций регионов не менее интересна. Так, 6 сентября в 13:00 гости увидят барабанное шоу Vasiliev Groove, а в 15:00 — показательные выступления школы-студии известного хореографа Егора Дружинина. 7 сентября в 18:00 в зале «Москва» детский музыкальный театр «Домисолька» представит спектакль по произведению Роберта Рождественского «Поэма о крыльях».

В последний день форума Гостиный Двор станет площадкой для научно-популярных лекций и дискуссий, принять участие в которых могут все желающие. 8 сентября состоится лекция кандидата психологических наук Ларисы Сурковой, которая расскажет, как остаться в доверительных отношениях со своими детьми и наладить контакт в сложные возрастные периоды.

Телеведущая Тутта Ларсен вместе с экспертами проведет дискуссию о том, как воспитать счастливого ребенка, а психолог Светлана Борковская расскажет о трансформации института семьи и поделится секретами хорошего брака. Бизнес-тренер и автор книг Нина Зверева организует мастер-класс «Взрослым детям — о родителях», на котором расскажет, как подготовиться к старости родителей и сохранить с ними доверительные отношения.

Целый блок лекций посвятят вопросам сохранения молодости. Доктор биологических наук Алексей Москалев и футуролог Руслан Юсуфов поделятся научными данными и практиками долгожителей, гастроэнтеролог Сергей Вялов выступит с лекцией о правильном питании, а токсиколог и научный редактор Алексей Водовозов развеет мифы о здоровом образе жизни.

Большое внимание уделят теме психологического здоровья жителей мегаполиса. На дискуссии «Я и социум. Счастье в большом городе» врач-психиатр Павел Бесчастнов расскажет, как стресс влияет на наше самочувствие. Общественный деятель Владимир Вайнер даст совет, как выстроить качественные связи со средой и социумом. Театральный режиссер Марина Брусникина объяснит, как искусство делает людей счастливее.

На большой сессии «От эго-лидерства к эколидерству. Женщины — лидеры социальных преобразований» выступят 10 экспертов. Они обсудят вопросы социального интеллекта и институтов, которые помогают успешной самореализации женщин. На дискуссии «Возраст не помеха? “Серебряная” экономика» расскажут об изменениях на рынке труда и объяснят, в чем конкурентное преимущество кандидатов в возрасте. Подробная программа V Форума социальных инноваций регионов доступна на сайте.