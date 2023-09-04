Собянин рассказал об успехах московских предприятий в сфере машиностроения

Московские предприятия нарастили выпуск продукции машиностроения, в том числе гидравлических и пневматических двигателей, турбин, насосов и компрессоров. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города обратил внимание на то, что после нескольких десятилетий депрессии отечественное машиностроения переживает сейчас настоящий бум, и в Москве в этой отрасли работает более 11,7 тыс. человек.

По словам Сергея Собянина, в первой половине 2023 года производство гидравлических и пневматических двигателей, турбин, компрессоров и других машин общего назначения увеличилось на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А выпуск станков, литейного, кузнечно-прессового и другого оборудования для обработки твердых материалов вырос на 91,8%.

«Продукция московского машиностроения пользуется огромным спросом внутри страны. Кроме того, столичные машиностроители активно осваивают новые рынки сбыта в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии и Северной Африки», - рассказал мэр Москвы.

Он привел в пример ряд столичных предприятий, которые сумели на последнее время нарастить производство продукции. В частности, российский производитель систем и насосов АО «Лопастные Гидравлические Машины», благодаря полученному гранту, увеличил объем отгрузок продукции на 8%. А производственно-научная фирма «ЛГ автоматика», которая специализируется на разработке и изготовлении регулирующих и отсечных клапанов, пневматических приводов и навесного оборудования, за 7 месяцев этого года изготовила на 25% продукции больше, чем за аналогичный период 2022 года.

При этом новая на рынке компания «ЛАССАРД», разрабатывающая и производящая лазеры, оптомеханические изделия и оптические столы, переехав в особую экономическую зону «Технополис Москва», намерена увеличить выпуск продукции до 400 единиц лазерного оборудования в год, заметил градоначальник.

Также еще один резидент ОЭЗ «Технополис Москва» - компания «Микробор» - за первую половину 2023 года выпустила рекордные 28 тысяч металлорежущих пластин, отметил Сергей Собянин.