История и импровизация: музыкальные шоу пройдут в «Зарядье» в рамках Московского урбанфорума
Два музыкальных шоу пройдут в большом амфитеатре парка «Зарядье». Мероприятия организуют в рамках Московского урбанистического форума, говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
5 сентября жители и гости столицы увидят шоу «История киномузыки российской» - в этот день состоится премьера. Камерный оркестр и творческий коллектив исполнителей Nansi & Sidorov расскажут о музыкальной истории России.
В состав семейного поп-рок-дуэта Nansi & Sidorov входят популярные музыкальные блогеры Анастасия Белявская и Олег Сидоров.
Автором постановки «История киномузыки российской» является кинорежиссер, актер театра и кино Борис Токарев.
8 сентября театром «Плейбэк» будет представлена интерактивная музыкальная композиция.
«Особенность шоу в том, что в нем нет привычных рамок и ограничений жанра. Зрители станут сценаристами и полноценными участниками действия. Им предложат поделиться историей из своей жизни, а затем выбрать артистов, которые превратят рассказ в сценическое произведение», — говорится в сообщении.
Вход на все шоу свободный.