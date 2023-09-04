История и импровизация: музыкальные шоу пройдут в «Зарядье» в рамках Московского урбанфорума

«Особенность шоу в том, что в нем нет привычных рамок и ограничений жанра. Зрители станут сценаристами и полноценными участниками действия. Им предложат поделиться историей из своей жизни, а затем выбрать артистов, которые превратят рассказ в сценическое произведение», — говорится в сообщении.