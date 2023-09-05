Знатоки клуба «Что? Где? Когда?» проведут игры для гостей Мосурбанфорума

Знатоки клуба «Что? Где? Когда?», в том числе Владимир Антохин, Дмитрий Авдеенко, Андрей Козлов, Максим Поташёв и Алёна Повышева, проведут игры для гостей Московского урбанистического форума (МУФ).

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Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Сыграть с игроками и капитанами интеллектуального клуба можно будет 9 и 10 сентября на площадке программы «Мой район» с 11:00 до 21:00.

Каждая игра продлится час. На столах будут лежать вопросы в конвертах. На какой укажет стрелка волчка, на тот и предстоит ответить в раунде.

«По истечении минуты каждая команда, посовещавшись, записывает свой ответ на специальном бланке и отдаёт ведущему. Какая из них дала правильный ответ, та и получает заветное очко. В каждой игре 12 вопросов», — говорится в сообщении.

Победит команда, набравшая наибольшее количество очков.