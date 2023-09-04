Московская компания увеличила выпуск полезных сладостей на 40%

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичная компания «Полезный шоколад» увеличила выпуск полезных сладостей на 40% за семь месяцев 2023 года. Об этом сообщает НСН.

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Компания изготовила около 920 тыс. единиц продукции, в плане текущего года — произвести свыше 1,8 млн.

По словам гендиректора компании Сергея Разина, продукция изготавливается по авторским рецептам для тех, кто придерживается здорового питания.