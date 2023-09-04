Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс экологических инноваций

Начался прием заявок на участие в первом технологическом конкурсе инноваций «Зеленая Москва». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

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«Приглашаем российские стартапы, создающие решения и технологии в области защиты окружающей среды. Агентство инноваций Москвы принимает анкеты до 8 октября», — написал Мэр Москвы.

Партнерами конкурса выступают крупнейшие российские компании. Они заинтересованы в решениях, связанных с сортировкой отходов, возобновляемой энергией, очистительным оборудованием, 5G-технологиями в области экологии и разработками для умного города.

Лучшие проекты пройдут тестирование, а также могут быть внедрены на городских предприятиях.