Собянин поздравил москвичей с победой на Международной олимпиаде по информатике

Соревнования, в которых приняли участие школьники почти из 90 стран, состоялись в Венгрии.

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Московские школьники выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Награды получили Иван Пискарев из школы № 2086 и Антон Степанов из лицея “Вторая школа” имени В.Ф. Овчинникова. Молодцы!» — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin