Собянин поздравил москвичей с победой на Международной олимпиаде по информатике

Соревнования, в которых приняли участие школьники почти из 90 стран, состоялись в Венгрии.
Московские школьники выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Награды получили Иван Пискарев из школы № 2086 и Антон Степанов из лицея “Вторая школа” имени В.Ф. Овчинникова. Молодцы!» — написал Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
Состязание проходило в Венгрии. В нем участвовали команды почти из 90 стран. В финале школьники решали и программировали три алгоритмические задачи.