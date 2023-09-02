В Москве прогнозируют понижение температуры до 16 градусов

"В понедельник температурный фон днем - в диапазоне 20-22 градуса, ночью - 8-13 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, но не сильный. Температура выше нормы примерно на 1-2 градуса. По области температура по-прежнему будет доходить до 24 градусов. Во вторник существенно погода не изменится", - сказал он.