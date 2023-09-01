Собянин: Столичным электробусам исполнилось пять лет
Столичные электробусы отметили пятилетний юбилей. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города отметил лидерство столицы по количеству экологических автобусов. В данный момент на маршруты вышли более 1200 машин.
— Электробус тише автобуса, при движении практически полностью отсутствуют вибрации и шум. В салонах есть климат-контроль, медиаэкраны, USB-слоты для зарядки телефонов, накопительная площадка для колясок и велосипедов, — подчеркнул Собянин.
Кроме того, замена одного дизельного автобуса на электробус снижает количество выбросов углекислого газа в атмосферу на 60 тонн в год. У современных транспортных средств запас хода увеличен до 80 километров. Также они оснащены системой обогрева салона и адаптивной системой освещения.
Всего за пять лет жители и гости столицы совершили более 350 миллионов поездок. Из них около 80 миллионов пришлись на 2023 год, написал Собянин в своем Telegram-канале.
В столице принимается ряд мер для безопасности пользователей электросамокатов и других участников дорожного движения. Например, Москва является одним из первых городов мира, где ввели большое количество медленных зон. Сейчас их насчитывается порядка 250, при этом 50 из них расположены на территории жилых кварталов.