Собянин: Столичным электробусам исполнилось пять лет

Столичные электробусы отметили пятилетний юбилей. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Telegram/ мэр Москвы Сергей Собянин

Глава города отметил лидерство столицы по количеству экологических автобусов. В данный момент на маршруты вышли более 1200 машин.

— Электробус тише автобуса, при движении практически полностью отсутствуют вибрации и шум. В салонах есть климат-контроль, медиаэкраны, USB-слоты для зарядки телефонов, накопительная площадка для колясок и велосипедов, — подчеркнул Собянин.

Кроме того, замена одного дизельного автобуса на электробус снижает количество выбросов углекислого газа в атмосферу на 60 тонн в год. У современных транспортных средств запас хода увеличен до 80 километров. Также они оснащены системой обогрева салона и адаптивной системой освещения.

Всего за пять лет жители и гости столицы совершили более 350 миллионов поездок. Из них около 80 миллионов пришлись на 2023 год, написал Собянин в своем Telegram-канале.