Праздничный концерт ко Дню города пройдет в рамках МУФ в "Лужниках"

"В номерах популярных исполнителей, спортсменов и артистов балета будут отражены история столицы и изменения, которые произошли во всех сферах жизни за последние 12 лет", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина .

На Большой спортивной арене можно будет увидеть знаковые места о направлениях жизни города и такую важную инфраструктуру, как ВДНХ, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Дом культуры "ГЭС-2", Северный речной вокзал, парк "Зарядье", а также инновационный кластер "Ломоносов". Ранее сообщалось, что в субботу, 2 сентября, на МУФ в парке "Зарядье" выступит автор-исполнитель Retunec – финалист национального проекта "Универвидение. Авторы" и победитель блогерского реалити-шоу. Исполнитель споет песни на сцене Большого амфитеатра парка в 18:30. После этого, в 19:30, состоится выступление резидента арт-кластера "Таврида" Айвана, который принимал участие в музыкальных телешоу. В воскресенье, 3 сентября, на сцене Большого амфитеатра выступит участница шоу "Голос-4" Юлия Райнер с композициями "Говори", "Сильнее тебя", "Океаны" и "Тонем".