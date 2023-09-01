Концерты, выставки и фестивали: куда сходить в Москве в сентябре

Сезон отпусков подошел к концу, но это не значит, что теперь нужно сидеть дома, ведь столица всегда насыщена культурными событиями. Сервис «Яндекс.Афиша» собрал лучшие мероприятия сентября, чтобы весело и интересно встретить начало осени.

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Театр

Видео дня

«Механика любви»

10 сентября. МХТ имени Чехова. 16+

Драматический спектакль воплощает на сцене футуристическую пьесу «Хуманитас Инжиниринг» от молодого талантливого драматурга Марии Зелинской и рассказывает о создании идеального мужчины в условиях будущего. Это история о том, что настоящее счастье может принести необязательно тот, кого мы представляем в своей голове, а совершенно противоположный эталонному образу человек, о котором мы даже не подозревали. Главную роль в спектакле исполняет известный актер Виктор Хориняк.

«Бестолочь»

16 сентября. Концертный зал «Измайлово». 12+

Классическая комедия положений, основанная на пьесе современного французского драматурга Марка Камолетти. В центре сюжета — супружеская пара и служанка Анна, чья глупость и отсутствие перспектив в личной жизни делают ее объектом семейных насмешек. Однако события принимают неожиданный оборот: мужу необходимо отправиться в командировку, жене — навестить родителей, а Анну отсылают в деревню. Но вместо этого супруги уже через пару часов возвращаются с любовниками, а служанке (в исполнении Олеси Железняк) предстоит управляться с возникшим хаосом, чтобы избежать встречи всех героев друг с другом.

«Земля Эльзы»

19 сентября. Et Cetera. 12+

Дебютная театральная постановка известного кинорежиссера Натальи Тарадиной по пьесе Ярославы Пулинович. Это драматическая история о любви, которая приходит к героям лишь в преклонном возрасте, когда, казалось бы, жизнь уже прожита. Но возникшее чувство заставляет их по-новому взглянуть на мир и нарушить привычный уклад. Эта постановка о том, что никогда не поздно открыть в себе способность любить и жить полной жизнью. Главные роли в спектакле исполняет блестящий актерский дуэт народных артистов России — Людмилы Дмитриевой и Евгения Стеблова.

Выставки и экскурсии

«Смешарики. Искусство быть круглым»

До 25 сентября. «Хлебозавод». 0+

Выставка, олицетворяющая двадцатилетний путь культового анимационного проекта, приглашает погрузиться в мир Смешариков. Гостей ждет встреча с любимыми персонажами, возможность узнать об истоках мультфильма и ключевых факторах его успеха. На выставке представлены тематические зоны, посвященные главным героям, их философии, характерным чертам и миссии в рамках проекта. Экспозиция понравится не только детям, но и взрослым, ведь Смешарики — это не только анимационные персонажи, но и универсальные образы, зародившиеся в мировой культуре и отражающие индивидуальность каждого из нас.

Cosmoscow

28 сентября — 1 октября. Экспоцентр. 16+

Международная ярмарка современного искусства в 11-й раз станет одним из центральных событий осеннего арт-сезона. На территории Экспоцентра разместятся стенды более 70 галерей, где будут представлены работы ведущих российских художников. Также для посетителей будет работать лекторий с дискуссиями о современном искусстве, а для детей подготовили спецпрограмму «Cosmoscow Дети». Помимо прочего, за день до открытия пройдет закрытый предпоказ ярмарки по билетам. Его гостями станут известные деятели искусства и культуры, коллекционеры и ценители.

«Как понять современное искусство»

До 24 сентября. «Винзавод». 12+

Центр современного искусства приглашает на увлекательную экскурсию, которая поможет разобраться в актуальных художественных тенденциях и трендах. Во время прогулки по территории «Винзавода» вы узнаете, почему именно это место стало главной площадкой для развития современного российского искусства, посетите ключевые галереи и выставочные пространства, где сегодня происходят важнейшие события арт-сцены. Отдельное внимание будет уделено уличному искусству: здесь можно увидеть работы лучших отечественных граффитистов. А опытный гид расскажет об основных деятелях современного визуального искусства России.

Deep Inside / GHT

До 31 сентября. «Марс». 0+

Обновленная версия популярной иммерсивной выставки от художницы Марии Луттик. Экспозиция полностью изменила навигацию, а также дополнилась новыми инсталляциями и интерактивными объектами. Выставка погружает посетителей в мистический мир при помощи живописи, видеоарта, звукового дизайна и ароматов. Новые разделы посвящены темам предназначения человека и его связи с Вселенной. Главная цель проекта — пробудить внутреннюю энергию и вдохновение зрителя, открыть безграничные возможности. Посетители смогут почувствовать гармонию с мирозданием, обрести чувство свободы, погрузиться в себя и найти ответы на вечные вопросы о смысле жизни в атмосфере покоя и умиротворения.

Стендап-экскурсия по Москве

Ежедневно. Памятник Кириллу и Мефодию. 18+

Уникальная экскурсия по Китай-городу — историческому району, полному контрастов. Здесь старинные храмы соседствуют с современными барами, а древняя архитектура стоит бок о бок с новейшими арт-объектами. Именно эта атмосфера вдохновила авторов на создание необычного формата — познавательной прогулки с элементами стендапа и юмора. А проводить экскурсию будет профессиональный гид-комик. Таким образом, участники смогут узнать интересные факты и истории о Москве в непринужденной развлекательной подаче.

Концерты

Нюша

7 сентября. Зеленый театр ВДНХ. 0+

Этой осенью поклонников Нюши ждет долгожданная встреча с любимой певицей. Выступление пройдет в обновленном формате: Нюша представит хиты в свежих аранжировках и с новыми хореографическими постановками. Певица вложила много сил в подготовку программы, чтобы подарить публике позитив и заряд бодрости.

Elman

8 сентября. «Москвариум». 6+

Elman успешно совмещает карьеру артиста и управляющего лейблом Raava Music, где записываются Jony, Andro, Gafur и другие известные музыканты. Точно также и музыка исполнителя изящно сочетает два жанра — поп и хип-хоп. Впервые Elman выступит с акустической программой, где полюбившиеся треки прозвучат в новых аранжировках.

Somewhere Music Session

23 сентября. Джаз-клуб Игоря Бутмана. 6+

Музыкальный проект, объединивший в себе музыкантов из Камеруна, России, Замбии и с Кубы, представит синтез романтичного соула и современного джаза. Визитной карточкой коллектива стал голос талантливой и харизматичной певицы Mwaka, которая исполнит лучшие треки таких исполнителей, как Арета Франклин, Грегори Портер, Лорин Хилл, Лианн Ла Хавас, Ришар Бона и не только.

Фестивали

Фестиваль креативных индустрий G8

15 сентября. «Хлебозавод». 0+

Независимый фестиваль объединит на площадке «Хлебозавода» представителей различных творческих индустрий с целью развития креативной экономики. В программе заявлены выступления более 60 спикеров из 20 сфер деятельности, среди которых музыка и архитектура, реклама и дизайн, брендинг и веб, а также диджитал и анимация. Они поделятся кейсами реализованных проектов, представят свое видение развития отрасли и анонсируют запуск новых продуктов. Кульминацией события станет церемония награждения победителей конкурса G8 Creative Awards, после которой всех гостей ждет Afterparty. Фестиваль станет отличной площадкой для обмена опытом, нетворкинга и генерации новых идей, которые двигают творческую экономику вперед.

Soldout Fest

30 сентября. «MTC Live Холл». 16+

Зажигательные ритмы и хиты любимых исполнителей на одной сцене — отличный способ объединить меломанов со всей страны в одном месте. Soldout Fest станет настоящим праздником для всех, кто не представляет свою жизнь без музыки. В лайн-апе события заявлены такие знаменитые артисты, как Macan, «Три дня дождя», Ramil, Instasamka, «Папин Олимпос» и многие другие. Здесь каждый сможет расслабиться, насладиться моментом и найти что-то особенное для себя, ведь на одной сцене соберутся музыканты совершенно разных жанров и направлений.

Moscow Madness

23 сентября. 1930 Moscow. 18+

Организаторы обещают настоящее погружение в атмосферу музыкального безумия. Для этого на сцену приглашены лучшие представители жанра электронной hard-музыки, чьи драйвовые сеты заставят двигаться в такт даже самого равнодушного гостя. Отличная возможность окунуться в мир хардкорных ритмов и почувствовать энергию одного из самых динамичных направлений электронной танцевальной музыки. Фестиваль рассчитан на ценителей и знатоков жанра, а также на тех, кто хочет открыть для себя что-то новое.

«Настоящее»

9 сентября. ДК «Кристалл». 12+

Яркое событие для ценителей российской DIY-сцены. По замыслу организаторов, «Настоящее» — своеобразное погружение в текущий момент без искажений и оценок, а также возможность провести время в компании единомышленников под любимую музыку, не отвлекаясь на внешние раздражители. На сцене выступят инди-группы «Автоспорт», «Ищейка», «Фрэнк?», «Несогласие» и «Конец солнечных дней», чьи песни позволят окунуться в атмосферу здесь и сейчас и на несколько часов откинуть размышления о прошлом и будущем.

Детские события

Переполох-шоу «Чебурашка»

2–3, 16–17 и 24 сентября. Концертный зал «Москва». 0+

Ушастому герою и его верным друзьям вновь предстоит отправиться в большое приключение и помешать коварной Шапокляк в осуществлении гнусных планов. Музыкально-цирковое представление, основанное на самом кассовом фильме страны, предназначено для семейного просмотра. В шоу задействована целая плеяда профессиональных артистов — звезд мюзиклов, лауреатов «Золотой маски», мировых и европейских чемпионов по акробатике, артистов Cirque du Soleil и проекта «Танцы на ТНТ», а также танцоров Todes. Они исполнят потрясающие номера под саундтрек от Сергея Жукова, который выступил в качестве музыкального продюсера проекта и написал 10 композиций. В заключение шоу на сцену выйдет огромный робот Чебуратор, созданный с применением самых передовых технологий в области сценографии.

«КороЛЕВство»

По средам, субботам и воскресеньям. Большой цирк на проспекте Вернадского. 0+

Захватывающее цирковое представление о мире, где возможно все, вошло в список самых популярных событий столицы. Действие происходит в сказочном королевстве, жители которого находятся в гармонии с природой. У принца Натана даже львы — домашние питомцы. Но злая волшебница Марам решила отомстить принцу за отказ жениться на ней и наложила на королевство заклятие, из-за чего там все перевернулось с ног на голову. В программе — выступления акробатов, жонглеров, клоунов, а также дрессированных львов, коней и ярких птиц.

«Жить дружно»

До 30 сентября. Центр «Космонавтика и авиация». 0+

Экспозиция, посвященная 110-летию российской мультипликации, представит более 100 персонажей из любимых мультфильмов всех времен — от ранних работ до современной анимации. Посетители смогут увидеть уникальные эскизы, интерактивные инсталляции, кукол и декорации из культовых мультфильмов. Также можно будет подробно изучить, как создавались знаменитые персонажи — Пятачок, Дядя Федор, Чебурашка и другие. Отличная возможность заглянуть за кулисы создания мультфильмов и познакомиться с историей отечественной мультипликации.

«Перевернуть игру»

20 сентября. Театр «Русская песня». 12+