Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные

В первый день осени москвичей ожидает июльское тепло, однако в выходные погодные условия резко изменятся, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, 2 и 3 сентября столицу накроют дожди, температура воздуха при этом понизится до 19–20 градусов тепла.

«В первый день осени погода будет июльская, температура повысится на шесть градусов выше нормы. Через центр Европейской России пройдет ось антициклонов, поэтому ветры южных направлений обусловят солнечную и теплую погоду. Однако уже в выходные произойдет изменение циркуляции и погодных условий. В ночь на субботу ожидается небольшой дождь, также в выходные температура резко понизится до 19 градусов тепла», – рассказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что местами в Москве и Московской области возможны грозы, однако они будут небольшие и не приведут к усилению ветра.

«Уже 3 сентября циклон начнет уходить, вновь возвращая солнце в столицу. Из чего следует, что августовская погода еще окончательно не уходит и вскоре продолжит вновь радовать горожан теплом», – добавил Вильфанд.