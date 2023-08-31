Собянин: Москва совместно с Минобороны за считанные недели создает новые системы ПВО

Москва вместе Министерством обороны РФ многое делают для защиты столицы от терактов и беспилотников, в частности строят новые средства ПВО за считанные недели. Об этом сообщил Сергей Собянин. В своем выступлении в день работников комплекса городского хозяйства Москвы он уточнил, что в прошлом году была построена "самая большая, самая мощная линия обороны для наших военных, которые воюют, работают в зоне СВО". По его словам, в этом году также было многое сделано для обороны Москвы от попыток терактов, предпринимаемых украинскими властями "практически ежедневно", беспилотников.